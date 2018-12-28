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  3. 28 Aralık 2018 09:41

Canlı yayında şok itiraf: ''Eşim hamileyken beni aldattı''

Her gün yeni bir rezaleti ekranlara taşıyan Hayatta Her Şey Var adlı programına bu sefer de "eşinin hamile olduğu sırada kendisini aldattığını" iddia eden bir kişi damgasını vurdu.

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