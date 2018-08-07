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  3. 07 Ağustos 2018 01:21

CHP'li Erol: ''Allah bizim belamızı versin ki...''

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, 'Ben Elazığ şivesiyle söylüyorum; Allah bizim belamızı versin ki biz partiyi ve kendimizi bu hale düşürdük' dedi.

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