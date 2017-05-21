CANLI MAÇ TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR / NEFES KESEN MÜCADELE
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  3. 21 Mayıs 2017 17:15

Deniz aslanı küçük kızı az daha öldürüyordu

Kanada’da kıyıda gördükleri deniz aslanını izlemeye koyulan turistler, inanılmaz bir olayla karşılaştı.

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Çanakkalede dönüş yoğunluğu!
Çanakkalede dönüş yoğunluğu!
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Huzur veren uğraş: Bonsai
Huzur veren uğraş: Bonsai
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Bursada midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Bursada midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
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Bursada kadın cinayeti
Bursada kadın cinayeti
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Bahçeşehir Koleji 2. Spor Oyunları coşkuyla sona erdi
Bahçeşehir Koleji 2. Spor Oyunları coşkuyla sona erdi
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Yaz geliyor derken kar geldi
Yaz geliyor derken kar geldi