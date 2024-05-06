Anasayfa Video Galeriler Gündem Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 13:31 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:31 Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün okul kitaplarında ve sınıflarda yer alan portresinin aslı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın envanterine dahil edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638b183513d48980e028e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu ''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor ''Sakin şehir'' ünvanlı Osmanlı kasabasındaki saklı cennet Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı Gezi Parkı'nda ''ağaç'' kazası: Bir kadın yaralandı Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar