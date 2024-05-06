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  4. Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi

Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi

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Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün okul kitaplarında ve sınıflarda yer alan portresinin aslı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın envanterine dahil edildi.

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