Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD’yi hortum vurdu: Çok sayıda ölü var ABD’yi hortum vurdu: Çok sayıda ölü var 26 Mayıs 2024 Pazar Saat: 21:11 Güncelleme: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:11 ABD’nin Texas eyaletinin kuzeyinde meydana gelen hortum nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66537b3851f4e84627032ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi Sinan Oğan: ''Cumhurbaşkanının bize verdiği sözü hatırlatmak isterim'' Yine Esenyurt, yine silahlı saldırı, yine ölüm Emekli öğretmen, 81 yaşında üniversite öğrencisi oldu Otoyolda facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü