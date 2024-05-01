Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 12:11 Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Türk Hava Yolları'nın reklam yüzü oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66320737791e07bed408ce97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arka Sokaklar'da efsane geri dönüyor: Fragmana damga vuran sahne Biber gazı, cop ve bariyerlerle korunan Taksim'in son hali Takıntılı aşık kabusu: Aracına bomba düzeneği kurdu Erbakan canlı yayında ipleri attı İstanbul'da polisin etten duvar ördüğü noktada ortalık karıştı ''Bu kadar polisi sınıra dikseydiniz mülteci istilasına uğramazdık'' Bisiklet hırsızının savunması ''pes'' dedirtti 1 Mayıs'ta Özel ve İmamoğlu'ndan çok sert eleştiriler Columbia Üniversitesi'ne polis baskını: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı