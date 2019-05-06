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  3. 06 Mayıs 2019 18:09

Ebru Şallı'ya küçük oğlundan kötü haber

Eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki Pars'ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, Oylum Talu'nun programında küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı.

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