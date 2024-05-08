Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 10:01 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:01 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bina yöneticisi olan emekli astsubay, gece saatlerinde binadaki tadilat nedeniyle tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b234a1d2bcb64230421d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası İplik fabrikasında yangın paniği Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı DEM Parti bürosuna silahlı saldırı Bir suç örgütü daha çökertildi Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu