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Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bina yöneticisi olan emekli astsubay, gece saatlerinde binadaki tadilat nedeniyle tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak yaraladı.

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