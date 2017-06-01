  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2017 21:45

Erdoğan, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şiirini okudu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın tarafından 1992 yılında üsteğmenken yazılan "Hanke'ye ağıt" isimli şiiri okudu.

Video Galeri
Şehrin ortasında yılan paniği
Şehrin ortasında yılan paniği
Video Galeri
‘Vatanım Sensin’ dizisinden duygulandıran Çanakkale türküsü
‘Vatanım Sensin’ dizisinden duygulandıran Çanakkale türküsü
Video Galeri
Şoförün kadının üzerine yürüdüğü görüntüler tepki çekti
Şoförün kadının üzerine yürüdüğü görüntüler tepki çekti
Video Galeri
Down sendromlu küçük taraftardan futbolculara taktik
Down sendromlu küçük taraftardan futbolculara taktik
Video Galeri
Ankarada izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Ankarada izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Video Galeri
İspanyada fincan satışında izdiham
İspanyada fincan satışında izdiham