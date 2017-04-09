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  3. 09 Nisan 2017 01:20

Erdoğandan önemli anket yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum anketlerine ilişkin, “Bir oran zikretmeyeyim ama açık ara diyebilirim. Bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor” dedi.

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