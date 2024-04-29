Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı İstanbul'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 14:21 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 14:21 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DAEŞ'li teröristin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662f829e856f1d0381094083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Yerlikaya 1 Mayıs için son kararı açıkladı Başkent'te iki aile arasında kanlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Eğlence merkezine 2 günde 2 silahlı saldırı Taraftarın Süper Lig sevinci kavgaya dönüştü: Gözaltılar var İstanbul'da bir suç örgütü daha çökertildi Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu İstanbul'da AVM'de yangın paniği İstanbul'da parkta cinayet 2 çocuk annesi eşini öldürüp, intihar etti