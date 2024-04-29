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İstanbul'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DAEŞ'li teröristin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu.

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