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  4. Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı

Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı

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İstanbul Esenyurt'ta kendisini uyanık sanan, kural tanımaz sürücülerin araçların girmemesi için konulan kapanları aşmak için başvurduğu yöntem "pes" dedirtti.

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