Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 17:30 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:30 İstanbul Esenyurt'ta kendisini uyanık sanan, kural tanımaz sürücülerin araçların girmemesi için konulan kapanları aşmak için başvurduğu yöntem "pes" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662faf21c7fc380ffb08c863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular Bu da hayali araç vurgunu Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de... Gitmediği ilden gelen trafik cezası büyük dolandırıcılığı ortaya çıkardı AFAD'ın konteyner yığınağının nedeni belli oldu: Uzmanlardan deprem uyarısı Tekirdağ'da feci yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mafya güzellik kraliçesini öldürdü