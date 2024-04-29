Esenyurt'ta ''uyanık'' sürücüleri kapan da durdurmadı

İstanbul Esenyurt'ta kendisini uyanık sanan, kural tanımaz sürücülerin araçların girmemesi için konulan kapanları aşmak için başvurduğu yöntem "pes" dedirtti.

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