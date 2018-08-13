  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Ağustos 2018 18:14

Gökçek'ten Feyzioğlu'na ''tebrik'' mesajı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun videosunu paylaştı ve 'Metin Feyzioğlu'na Bravo' notunu düştü.

Bilgin Pro
Video Galeri
Ankara’da dehşet anları: Pompalı tüfekle ateş açıldı
Ankara’da dehşet anları: Pompalı tüfekle ateş açıldı
Video Galeri
Metrelerce öteye savruldu: Feci kaza kamerada
Metrelerce öteye savruldu: Feci kaza kamerada
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Süper markette sapık şoku ! Cinsel ilişkiye girmeye kalkıştılar
Süper markette sapık şoku ! Cinsel ilişkiye girmeye kalkıştılar
Video Galeri
Kadıköy'de alacak-verecek tartışmasında dehşet
Kadıköy'de alacak-verecek tartışmasında dehşet
Video Galeri
İstanbul'da pompalı tüfeklerle siteyi bastılar
İstanbul'da pompalı tüfeklerle siteyi bastılar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM