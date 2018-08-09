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  3. 09 Ağustos 2018 16:04

Gürsel Tekin'den Çevre Bakanı'na sert tepki

CHP milletvekili Gürsel Tekin, Ordu'da sel felaketi yaşanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbul ve Millet Bahçeleri projelerinden bahsetmesine tepki gösterdi.

Bilgin Pro
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