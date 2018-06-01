  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2018 14:22

Hamile kadınla 4 yaşındaki kızına tecavüz eden zanlıyı linç ettiler

Kolombiya'da hamile bir kadın ile onun 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi öfkeli kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldü.

Bilgin Pro
Video Galeri
Biri sözde lider kadroda 34 terörist daha...
Biri sözde lider kadroda 34 terörist daha...
Video Galeri
Beşiktaş’tan Şenol Güneş’e videolu doğum günü kutlaması
Beşiktaş’tan Şenol Güneş’e videolu doğum günü kutlaması
Video Galeri
Drift kötü bitti
Drift kötü bitti
Video Galeri
Normal bir bayan UBER'e biner mi ?
Normal bir bayan UBER'e biner mi ?
Video Galeri
Endonezya’da yanardağ patlaması
Endonezya’da yanardağ patlaması
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM