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İsrail köstebeklerine yeni operasyon: Gözaltılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbaratına topladığı bilgileri aktaran şüphelilere yönelik operasyonda 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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