Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 10:56 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:56 İstanbul Avcılar'da, bir otomobilden gece kulübüne ateş açıldı. 3 şüpheliden 2'si polis ekipleri tarafından yakalanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b3019fb5df5a13803c2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası İplik fabrikasında yangın paniği Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı DEM Parti bürosuna silahlı saldırı Bir suç örgütü daha çökertildi Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu