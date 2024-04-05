Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı tıklım tıklım doldu İstanbul Havalimanı tıklım tıklım doldu 05 Nisan 2024 Cuma Saat: 14:55 Yarın başlayacak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Talep nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve SunExpress Havayolları ek seferler düzenleyecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660fe6c6c2fc3a47aa0b6d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı Çıplak görüntülü şantajla tehdit edilen yalancı tanık her şeyi itiraf etti Erdoğan'ın ilk rakibi belli oldu! İstanbul'da yine trafik magandası şiddeti kamerada Kiraya yüzde 25 zam zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü Mersin'de esrarengiz olay: Anne ve oğlu evde, baba arabada yanarak öldü Müşteri gibi geldi, zeytin bidonunu alarak gözden kayboldu Tatil cennetinde trafiğe bayram ayarı: Bu araçların geçişleri yasaklandı