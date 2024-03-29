Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı 29 Mart 2024 Cuma Saat: 11:55 Güncelleme: 29 Mart 2024 Cuma 11:55 İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında kombi patlaması sonucu yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606821f1f3f89c038061173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti Gerçek yamyam, kazada ölen bir kişinin kopan bacağını alıp yerken görüntülendi AK Partili belediyeden İstanbul'da emekliler için tepki çeken hamle Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyar TL CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın'a Karesi'de büyük ilgi