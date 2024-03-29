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  4. İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı

İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı

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İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında kombi patlaması sonucu yangın çıktı.

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