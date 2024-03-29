İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi

Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayeti haberiyle başladı... İstanbul Avcılar'da 3 çocuk annesi bir kadın eşi olacak cani tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660646452f945d139c0b20f3" allowfullscreen></iframe>