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  4. İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi

İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi

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Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayeti haberiyle başladı... İstanbul Avcılar'da 3 çocuk annesi bir kadın eşi olacak cani tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü...

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