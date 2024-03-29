Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi 29 Mart 2024 Cuma Saat: 07:40 Güncelleme: 29 Mart 2024 Cuma 07:40 Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayeti haberiyle başladı... İstanbul Avcılar'da 3 çocuk annesi bir kadın eşi olacak cani tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660646452f945d139c0b20f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ operasyonlarında 20 ilde 70 gözaltı! Lübnan lideri Başbakan diye yanlış kadını öptü İki kırmızı bültenli yabancı uyruklu daha İstanbul'da yakalandı Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı Yabancı gelin muhtar olmak için yarışacak Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu