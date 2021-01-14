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  3. 14 Ocak 2021 09:15

İstanbul'da dehşet! Sevgilisini bağlayıp, evi ateşe verdi!

İstanbul'da eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiği iddia edilen genç kadın, itfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarıldı.

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