Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı 28 Mart 2024 Perşembe Saat: 11:26 Güncelleme: 28 Mart 2024 Perşembe 11:26 İstanbul Tuzla'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan zanlı kaçtığı olay yerinden çok uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin polis memuruna çarpıp kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660529a310b4e7b2db025163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek İstanbul'da vahşet! Bıçakladığı eşini ölsün diye başında beklerken gözaltına alındı İstanbul'da kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni kriz! Çalışanlar iş bıraktı Kızlar kavga etti, erkekler ayıramadı PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var 53 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 gözaltı İstanbul'da kırmızı ışıktaki otomobili taradılar Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tasarımcısı hayatını kaybetti