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  4. İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı

İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı

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İstanbul Tuzla'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan zanlı kaçtığı olay yerinden çok uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin polis memuruna çarpıp kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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