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  4. Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi

Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacaklarını söyledi.

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