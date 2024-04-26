Anasayfa Video Galeriler Gündem Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 13:01 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacaklarını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b7b5f99a8a8ef670cbaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim bombacısına rekor hapis cezası İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği Kadını balkondan atan avukat gülüp müzik açmış Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var İzmir Kordon'da erkek cesedi bulundu Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı