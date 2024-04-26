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Taksim bombacısına rekor hapis cezası

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada Suriye uyruklu Ahlam Albashir 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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