Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim bombacısına rekor hapis cezası Taksim bombacısına rekor hapis cezası 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 13:10 İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada Suriye uyruklu Ahlam Albashir 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b7da885852ddc610d4bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği Kadını balkondan atan avukat gülüp müzik açmış Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var İzmir Kordon'da erkek cesedi bulundu Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı