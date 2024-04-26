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İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta iş yerini kapattıktan sonra kapının önünde oturan iki arkadaş silahlı saldırıya uğradı. Olayda hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

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