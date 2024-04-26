Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 12:31 İstanbul Esenyurt'ta iş yerini kapattıktan sonra kapının önünde oturan iki arkadaş silahlı saldırıya uğradı. Olayda hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b745972062f65250f20d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim bombacısına rekor hapis cezası Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği Kadını balkondan atan avukat gülüp müzik açmış Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var İzmir Kordon'da erkek cesedi bulundu Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı