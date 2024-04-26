Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da film gibi operasyon: Polisi görünce ateşe verdiler İstanbul'da film gibi operasyon: Polisi görünce ateşe verdiler 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 13:20 Güncelleme: 26 Nisan 2024 Cuma 13:20 İstanbul Avcılar'da polisin geldiğini gören zehir tacirleri, uyuşturucu yetiştirdikleri alanı ateşe verdi. O anlar polis kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b7ffbaaf011f92505ed43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim bombacısına rekor hapis cezası Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği Kadını balkondan atan avukat gülüp müzik açmış Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var İzmir Kordon'da erkek cesedi bulundu Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı