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  4. İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada

İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada

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İstanbul Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş adamı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasp edildi.

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