Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada 29 Mart 2024 Cuma Saat: 12:00 Güncelleme: 29 Mart 2024 Cuma 12:01 İstanbul Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş adamı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasp edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606834cec7a5955240ce303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de sahibinden satılık tarihi kilise İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti Gerçek yamyam, kazada ölen bir kişinin kopan bacağını alıp yerken görüntülendi AK Partili belediyeden İstanbul'da emekliler için tepki çeken hamle Prof. Dr. Özlü'den yeni salgın için kritik açıklama İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 1.3 milyar TL CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın'a Karesi'de büyük ilgi