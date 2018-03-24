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  3. 24 Mart 2018 12:53

İstanbul'da metrobüstekileri şoke eden yolcu

Metrobüs'te yolculuk eden bir kadın yolcu görenleri şaşkına çevirdi! 2 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcu herkesi şaşkına çevirdi

Bilgin Pro
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