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İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın

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İstanbul Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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