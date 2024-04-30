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  4. Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti

Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda bir kez daha patlama meydana gelmesi sonucu uyarı seviyesi 4'e yükseltildi, bir havalimanı kapatıldı.

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