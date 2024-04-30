Anasayfa Video Galeriler Gündem Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti 30 Nisan 2024 Salı Saat: 14:05 Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda bir kez daha patlama meydana gelmesi sonucu uyarı seviyesi 4'e yükseltildi, bir havalimanı kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6630d095e9d145be390e7dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını'' Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı İstanbul'un göbeğinde yumruklu gasp kamerada Bahçeli'nin hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı Harry Potter Kalesi'ne füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var Kulisleri karıştıran iddia: ''3 milletvekili AK Parti'ye geçecek'' Yeni anayasa maratonu başladı: İlk ziyaret CHP'ye Bu arılar 5 bin yıldır hastalara şifa oluyor