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  4. Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor

Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor

Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve isabet eden ancak patlamayan füze Gazze halkını tediirgin ediyor.

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