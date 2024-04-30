Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor

Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve isabet eden ancak patlamayan füze Gazze halkını tediirgin ediyor.

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