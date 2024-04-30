Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor 30 Nisan 2024 Salı Saat: 17:50 Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve isabet eden ancak patlamayan füze Gazze halkını tediirgin ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6631054acd6db3d5ea0cb3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kudüs karıştı: Bir Türk turist İsrail polisini bıçakladı 11 ilde ''1 Mayıs'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını'' Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı İstanbul'un göbeğinde yumruklu gasp kamerada