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  4. İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu

İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu

Güncelleme:

Başakşehir'de özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezi 5 şüpheli tarafından soyuldu.

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