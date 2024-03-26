Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu 26 Mart 2024 Salı Saat: 13:50 Güncelleme: 26 Mart 2024 Salı 13:50 Başakşehir'de özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezi 5 şüpheli tarafından soyuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6602a89311d6448550015743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mars’ta keşfedilen antik gölle ilgili dikkat çeken ayrıntı ASELSAN geliştirdi! Milli uçak burun radarı F-16'ya takıldı Burası adını 70’inci Alay’dan alan Alay Kahvesi Okul önünde meydan savaşı çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da büyüleyen dolunay manzarası MHP'li vekil emeklinin geçim derdini çözdü: ''Domates satsınlar!'' Türkiye'nin ilk zaman müzesi kapılarını açtı AK Partili adaydan iş insanlarına tehdit: ''Destek vermeyenle hesap olur'' Bakan Yerlikaya açıkladı: 147 DEAŞ militanı Türkiye'de yakalandı