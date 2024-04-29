Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da parkta cinayet İstanbul'da parkta cinayet 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:30 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 07:30 İstanbul Büyükçekmece'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan Y.K. (50) hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662f226de7b121312301b783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu İstanbul'da AVM'de yangın paniği 2 çocuk annesi eşini öldürüp, intihar etti Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu