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  3. 26 Mart 2020 17:55

İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %83 düştü

İBB, İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.

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