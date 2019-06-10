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  3. 10 Haziran 2019 17:54

Jennifer Lopez'den sahnede kucak dansı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, binlerce hayranının içinden seçtiği bir erkek izleyicisini sahneye çıkartarak uzun bir süre izleyicisine kucak dansı yaptı.

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