  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu

Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu

Güncelleme:

Beykoz'daki evinde rahatsızlanan ve ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü
Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü
Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi!
Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi!
Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun!
Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun!
200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler
200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler
Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı
Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı
İstanbul'un yüzde 100 elektrikli metrobüsü yola iniyor
İstanbul'un yüzde 100 elektrikli metrobüsü yola iniyor
6 ilde büyük operasyon: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
6 ilde büyük operasyon: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da kadın müşteriye darp kamerada
İstanbul'da kadın müşteriye darp kamerada
Mikrofonu açık kalan adayın ettiği küfür yayına yansıdı
Mikrofonu açık kalan adayın ettiği küfür yayına yansıdı