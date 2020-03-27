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  3. 27 Mart 2020 00:25

Kapatılan hamamı kahvehaneye çevirdiler !

Mersin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrilmiş şekilde görüntülendi. Yasaklara uymayan 10 kişiye 47 bin 470 TL ceza verildi.

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