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  3. 01 Ağustos 2019 18:36

Kick boksçu Cesur Turgay'ın bu görüntülerine tepki yağdı

4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan Cesur Turgay, trafikte tartıştığı TIR şoförünü yumruk atarak yere serdiği anların videosunu paylaştı. Turgay, gelen tepkiler üzerine videoyu sildi.

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