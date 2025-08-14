  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
Güncelleme:

Beşiktaş'ın St Patrick's maçının sonunda rakibini elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde rakibi St Patrick's'i elemesi halinde Lausanne ile karşılaşacak. Lausanne, toplamda 5-1'lik skor ile Kazakistan ekibi Astana'yı eleyerek adını Konferans Ligi'ne yazdırdı.

Konferans Ligi play-off turundaki ilk maç 21 Ağustos'ta rövanş maçı ise 28 Ağustos'ta oynanacak.

text-ad
Etiketler Beşiktaş Beşiktaş St. Patricks maç uefa konferans ligi Lausanne
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı değişimi ve yeni projesiyle herkesi şaşırttı Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı değişimi ve yeni projesiyle herkesi şaşırttı ''Altına vergi'' iddiaları sonrası altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! ''Altına vergi'' iddiaları sonrası altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Öldüğü bile iddia edilmişti... 80 ve 90'lı yılların efsane güzeli yıllar sonra geri dönüyor! Öldüğü bile iddia edilmişti... 80 ve 90'lı yılların efsane güzeli yıllar sonra geri dönüyor! Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Eda Taşpınar bu sefer de tangalı yaz tatili pozlarıyla ortalığı karıştırdı Eda Taşpınar bu sefer de tangalı yaz tatili pozlarıyla ortalığı karıştırdı Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama
Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım'' Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım'' Dördüncü kez göğüs küçültme ameliyatı olacağı iddia edilmişti, aylar sonra ortaya çıktı! Dördüncü kez göğüs küçültme ameliyatı olacağı iddia edilmişti, aylar sonra ortaya çıktı! Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şimdi yeni imajı ve milyonluk teknesiyla olay oldu Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şimdi yeni imajı ve milyonluk teknesiyla olay oldu Erdoğan, Özlem Çerçioğlu'nu eleştirenleri topa tuttu: ''Hadi oradan!'' Erdoğan, Özlem Çerçioğlu'nu eleştirenleri topa tuttu: ''Hadi oradan!'' Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası sonrası ilk işi bu oldu Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası sonrası ilk işi bu oldu Bakan Tunç, Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddiasına bu yanıtı verdi Bakan Tunç, Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddiasına bu yanıtı verdi Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Nedim Şener ile iddiaların odağındaki Mücahit Birinci fena kapıştı! Nedim Şener ile iddiaların odağındaki Mücahit Birinci fena kapıştı!