Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın St Patrick's maçının sonunda rakibini elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.
Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde rakibi St Patrick's'i elemesi halinde Lausanne ile karşılaşacak. Lausanne, toplamda 5-1'lik skor ile Kazakistan ekibi Astana'yı eleyerek adını Konferans Ligi'ne yazdırdı.
Konferans Ligi play-off turundaki ilk maç 21 Ağustos'ta rövanş maçı ise 28 Ağustos'ta oynanacak.
