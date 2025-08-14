Adli Tıp Kurumu'ndan ''Murat Çalık cezaevinde kalabilir'' kararı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Adli Tıp Kurumu, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın cezaevi koşullarında kalmasına sağlık açısından engel bulunmadığını açıkladı.

Adli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, mevcut tıbbi belge, tetkikler ve muayene bulgularına göre, cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmediğini bildirdi.

Aynı mütalaada, Çalık'ın genel durumun iyi, vitallerinin stabil olduğu ve taburculuğuna karar verildiği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen mütalaada, kemik iliği morfolojik, patolojik, immünofenotipik ve genetik incelemeleri birlikte değerlendirildiğinde, şahısta lösemi, lenfoma ve miyelodisplazi lehine patolojik bulgu tespit edilmediği aktarıldı.

