  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Ağustos 2017 22:12

Konya'da sel arabayı böyle sürükledi

Konya'da meteorolojinin yaptığı yağış uyarısının ardından yağmur akşam vakti geldi.

Video Galeri
Şanlıurfada trafik kazası: 18 yaralı
Şanlıurfada trafik kazası: 18 yaralı
Video Galeri
Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı
Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı
Video Galeri
Başkentte sanayi bölgesinde yangın
Başkentte sanayi bölgesinde yangın
Video Galeri
Ankaradan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Ankaradan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Video Galeri
Vietnamda sel: 7 ölü
Vietnamda sel: 7 ölü
Video Galeri
Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda
Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM