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  4. Lübnan lideri Başbakan diye yanlış kadını öptü

Lübnan lideri Başbakan diye yanlış kadını öptü

Lübnan Başbakanı Mikati İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Ancak Lübnan lideri İtalyan Başbakanı Meloni yerinde uçaktan inen başka birini öptü.

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