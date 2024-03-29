Lübnan lideri Başbakan diye yanlış kadını öptü

Lübnan Başbakanı Mikati İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Ancak Lübnan lideri İtalyan Başbakanı Meloni yerinde uçaktan inen başka birini öptü.

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