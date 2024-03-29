Anasayfa Video Galeriler Gündem Lübnan lideri Başbakan diye yanlış kadını öptü Lübnan lideri Başbakan diye yanlış kadını öptü 29 Mart 2024 Cuma Saat: 08:40 Lübnan Başbakanı Mikati İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Ancak Lübnan lideri İtalyan Başbakanı Meloni yerinde uçaktan inen başka birini öptü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606545941ced9fbe2059693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı Yabancı gelin muhtar olmak için yarışacak Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi