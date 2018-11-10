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  3. 10 Kasım 2018 12:12

Mehmet Yalçın Yılmaz: ''İlhan Kesici doğru aday''

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz canlı yayında "CHP'nin İlhan Kesici ismini gündemde tutması iyi bir şey. Kesici çok saygın bir isim" dedi.

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