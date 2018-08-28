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  3. 28 Ağustos 2018 10:51

Merve Terim kendinden geçti ! "Emre Akbaba..."

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Alanyaspor maçında Emre Akbaba tezahüratına eşlik görüntülendi.

Bilgin Pro
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