Anasayfa Video Galeriler Gündem Motokuryelerin kavgasında kan aktı Motokuryelerin kavgasında kan aktı 30 Nisan 2024 Salı Saat: 09:25 Güncelleme: 30 Nisan 2024 Salı 09:25 Ankara'nın Sincan ilçesinde motokuryeler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66308ef0376206d5ba09bc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var Bir kadın daha katledildi: ''Beni aldatıyorsun'' dedi, banyoda öldürdü 6 ilde büyük operasyon: 6 suç örgütü birden çökertildi Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı İstanbul'da korkunç kaza: Şoför camdan fırladı