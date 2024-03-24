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  4. Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı

Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. İzzet Akça, havaların ısınmaya başladığı nisan ve mayıs aylarında harekete geçen sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve kenelere karşı uyarıda bulundu.

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