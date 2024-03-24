Anasayfa Video Galeriler Gündem Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı 24 Mart 2024 Pazar Saat: 12:45 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 12:45 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. İzzet Akça, havaların ısınmaya başladığı nisan ve mayıs aylarında harekete geçen sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve kenelere karşı uyarıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fff6475d033cc0bc09eba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi Bu köyde seçimin kaderini gurbetçiler belirleyecek 63 ilde yüzlerce ruhsatsız silah yakalandı ''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü Lüks yat üretiminde rekor! Rıhtım tıklım tıklım doldu İstanbul'da şüpheli ölüm! Balkondan düşerek can verdi Murat Kurum: ''Yeni acılar yaşamamak için hazırlıklı olmalıyız'' İstanbul'da pes dedirten olay! Yol ortasında beton döktü