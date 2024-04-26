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  4. ODTÜ’de öğrencilerden Devrim Stadyumu nöbeti

ODTÜ’de öğrencilerden Devrim Stadyumu nöbeti

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ODTÜ’de öğrencilerin, bahar şenliklerinin 2 güne düşürülmesi ve Devrim Stadyumu’nun yasaklanması nedeniyle başladıkları nöbet 2’nci günde de devam ediyor.

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