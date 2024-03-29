Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti 29 Mart 2024 Cuma Saat: 14:41 İşte karşınızda hepimizin duygularını sömürüp hem iyi niyetimizi hem de paramızı çalan dilencilerden biri daha... Kendi otomobiliyle geldi, aracını park edip dilenmeye başladı. Sadece 2 saatte topladığı para ise dudak uçuklattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606a8df51548fa4f808a873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğradı Burası bir oto-galeri değil kaza sonrası dükkanın içi YSK Başkanı Yener'den ''iftar molası'' açıklaması AK Partili Yavuz: ''Seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alacağız'' 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, 63 mermili kafe çatışması kamerada 1,1 milyon verip 35 milyon TL aldılar! İstanbul'da tefeci operasyonu Mahkeme başkanından, kadın katiline tokat gibi sözler İstanbul'da uzun namlulu alacak verecek dehşeti kamerada Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti