  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti

Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti

İşte karşınızda hepimizin duygularını sömürüp hem iyi niyetimizi hem de paramızı çalan dilencilerden biri daha... Kendi otomobiliyle geldi, aracını park edip dilenmeye başladı. Sadece 2 saatte topladığı para ise dudak uçuklattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğradı
Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğradı
Burası bir oto-galeri değil kaza sonrası dükkanın içi
Burası bir oto-galeri değil kaza sonrası dükkanın içi
YSK Başkanı Yener'den ''iftar molası'' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den ''iftar molası'' açıklaması
AK Partili Yavuz: ''Seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alacağız''
AK Partili Yavuz: ''Seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alacağız''
5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, 63 mermili kafe çatışması kamerada
5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, 63 mermili kafe çatışması kamerada
1,1 milyon verip 35 milyon TL aldılar! İstanbul'da tefeci operasyonu
1,1 milyon verip 35 milyon TL aldılar! İstanbul'da tefeci operasyonu
Mahkeme başkanından, kadın katiline tokat gibi sözler
Mahkeme başkanından, kadın katiline tokat gibi sözler
İstanbul'da uzun namlulu alacak verecek dehşeti kamerada
İstanbul'da uzun namlulu alacak verecek dehşeti kamerada
Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti
Murat Kurum BAYKAR'ı ziyaret etti