Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti

İşte karşınızda hepimizin duygularını sömürüp hem iyi niyetimizi hem de paramızı çalan dilencilerden biri daha... Kendi otomobiliyle geldi, aracını park edip dilenmeye başladı. Sadece 2 saatte topladığı para ise dudak uçuklattı.

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