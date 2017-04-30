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  3. 30 Nisan 2017 13:50

Rus Generalin gömüldüğü mahzenle ilgili ilginç detay

Ardahan'da bulunan ve Rus generale ait olduğu değerlendirilen mezarın ateş tuğladan örülmüş kubbe tarzında bir mezar örneği olduğu ifade edildi.

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