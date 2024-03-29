Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı

Trafikteki akıl almaz kavgalara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir taksici kendisine selektör yapan araç sürücüsünün önünü kesip, yumruklamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660643eedbae8c2c8a078823" allowfullscreen></iframe>