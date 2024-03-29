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  4. Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı

Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı

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Trafikteki akıl almaz kavgalara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir taksici kendisine selektör yapan araç sürücüsünün önünü kesip, yumruklamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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