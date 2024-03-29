Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı 29 Mart 2024 Cuma Saat: 07:30 Güncelleme: 29 Mart 2024 Cuma 07:30 Trafikteki akıl almaz kavgalara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir taksici kendisine selektör yapan araç sürücüsünün önünü kesip, yumruklamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660643eedbae8c2c8a078823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Yabancı gelin muhtar olmak için yarışacak Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi 81 ilde büyük operasyon: 2 bin 840 firari yakalandı